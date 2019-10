Film Joker budí emoce. Kritici jsou nadšení, panují však obavy, že zloduch inspiruje vrahy

Netradiční pojetí komiksu

Obavy části veřejnosti umocňuje právě to, že se dílo vymyká způsobu, jakým se komiksové předlohy převáděly na plátno v minulém desetiletí. „Joker se odehrává v reálném světě a občas je v něm trochu něco, co je jako komiksového, ale je tam toho opravdu minimum. Je to opravdu zajímavé, skoro úplně realistické drama,“ upozornil filmový publicista František Fuka.

Někteří američtí kritici filmového šaška přirovnávají k psychicky nemocným mužům, kteří spáchali masové vraždy – třeba nedávný útok v El Pasu.

Znepokojení vyjádřili i příbuzní obětí masakru v Coloradu před sedmi lety. Tehdy se při premiéře batmanovského snímku Temný rytíř povstal stalo 12 lidí obětí střelby, dalších 70 bylo zraněno. „Pokud někdo bude chtít napodobit film Joker, může využít místo, kde se bude promítat. Myslím, že lidé by si toho měli být vědomi,“ zdůraznila matka přeživší oběti Tiina Marie Coonová.