Archeologové v Peru odkryli už 227 dětských ostatků. Jde o největší obětiště svého druhu

Naklonit si přírodu

Kultura Chimú prováděla lidské oběti často, dokládají to například nálezy množství koster z lokality Punta Lobos z roku 1997. Ale proč děti? Jedním z vysvětlení jsou výjimečně silné deště a zřejmě i povodně pravděpodobně spojené s i dnes fungujícím klimatickým jevem El Niño.

Je možné, že situace byla tak těžká, že Chimúové považovali klasické lidské oběti bohům za nedostatečné a proto obětovali i děti nebo mláďata zvířat. Takové vyjednávání mělo božstva naklonit více lidem, přimět je, aby změnila svůj hněv projevující se třeba povodněmi ničícími úrodu. Ačkoli pro udržení své kultury obětovali to nejcennější, co měli, jen několik desítek let na to si je podmanili Inkové.