Mečiar se vrací. Zakládá novou stranu, pro kterou bude Slovensko na prvním místě

Slovenský expremiér Vladimír Mečiar, který se před lety stáhl z politického dění, se rozhodl založit novou stranu. Podle něj momentálně neexistuje strana, která by uměla říci, že Slovensko je pro ni na prvním místě. Mečiar nevyloučil spolupráci s neúspěšným prezidentským kandidátem Štefanem Harabinem. Svůj záměr oznámil předseda vlády z 90. let v pátečním rozhovoru pro list Plus jeden deň.