Eva Perónová bojovala za ženy i za chudé, plakala pro ni celá Argentina

I když jí život nerozdal ty nejlepší karty, v nouzi vychovaná Eva se dokázala stát národním symbolem a vydobýt si pověst světice. V očích odpůrců však symbolizovala autoritářský režim svého manžela, který kromě jiného poskytl azyl nacistickým zločincům.

Jak poznamenal autor muzikálu Evita Andrew Lloyd Webber, jenž přenesl příběh Evy Perónové na divadelní prkna a později i na plátna kin, této ženě se podařil tak zářný sociální vzestup, jaký svět nezažil od dob Popelky.

Evita Perónová se narodila jako María Eva Duarteová Ibargurenová 7. května 1919 ve městě Junín jako nemanželské dítě chudé švadleny a bohatého statkáře. Ten ovšem zemřel, když bylo Evě šest, čímž se jeho paralelní rodina (se čtyřmi Evinými sourozenci) ocitla bez prostředků.

Už v dětství se u Evy projevilo nadání pro recitaci. „Jako bych chtěla všem ostatním říct něco důležitého. Něco, co jsem měla v hloubi svého srdce,“ vzpomínala po letech v knize Smysl mého života.

První zásadní životní rozhodnutí musela udělat už v 15 letech. Zůstat v Junínu a provdat se zde jako většina místních dívek, nebo zkusit štěstí ve velkém městě? Evita se rozhodla riskovat. Chtěla se stát herečkou.

Odešla do Buenos Aires, města dvou paradoxů. Na jedné straně se tísnila chudina ve slumech, na druhé straně žili oligarchové v palácích postavených po evropském vzoru. V této realitě se Eva rozhodla věnovat téměř deset let rozvíjení své vášně pro umění. Uchytila se jako divadelní herečka a modelka a postupně si začala získávat popularitu jako rozhlasová hlasatelka a herečka.

„Nejsem dobrodruh, i když to o mně mnozí říkají. Ti, co mladé ženě nikdy neodpustí úspěch. Strávila jsem roky tím, že jsem se věnovala tomu, co je ve mně pevně zakořeněno – umění. Byly to roky plné starostí i ušlechtilého zápasu. Pocítila jsem během nich jak nejistotu z nepřízně osudu, tak i uspokojení z úspěchu,“ vyprávěla v roce 1945 v magazínu Radiolandia.

Rozhodující pro Evin další život bylo setkání s vydavatelem populárního časopisu Sintonia Emiliem Kartulovicem. V říjnu 1939 se atraktivní mladá žena poprvé objevila na titulní stránce jeho magazínu a o tři roky později už znala Evin zvučný hlas znějící éterem rozhlasových stanic El Mundo a Belgrano celá země.