Nový Zéland po útoku na mešity zakazuje útočné a poloautomatické pušky. Od majitelů je vykoupí

Nový Zéland se po útoku na dvě mešity ve městě Christchurch rozhodl zpřísnit zákony o držení zbraní a zakázat útočné a poloautomatické pušky. Změny by měly vejít v platnost nejpozději do 11. dubna. Oznámila to premiérka Jacinda Ardernová. Útok osmadvacetiletého Australana, který se ve svém manifestu označil za rasistu a muslimy a imigranty za „vetřelce“, si minulý týden vyžádal 50 mrtvých. Ardernová čin označila za teroristický a již dříve oznámila, že povede ke zpřísnění zákona o držení zbraní.