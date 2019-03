Řešení pro přeplněný Adršpach? Polští turisté nechají auta na své straně hranic a dál pojedou vlakem

Příjezdové cesty do Adršpašsko-teplických skal blokují v posledních letech stále častěji stovky aut. Silnice a parkoviště náporu zejména polských turistů nestačí a policie dopravu odklání.

Deset kilometrů odtamtud, hned u nádraží nejbližšího polského města Mieroszów, jsou přitom rozlehlé nevyužívané plochy. „Zlikvidovali bychom tady staré koleje, až po rampu by mohl být terén upraven na parkovaní vozidel,“ navrhuje starosta Mieroszówa Andrzej Lipinski.

Polsko stojí o spolupráci, protože auta i na jeho straně zahlcují silnice. Podle dohody se Poláci postarají o úpravu parkovišť, zatímco Královéhradecký kraj zajistí navazující dopravu. Polští turisté, kteří by v Mieroszówě odstavili svá auta, by pak pokračovali českými vlakovými spoji do Meziměstí, Teplic nad Metují a Adršpachu.

„Změna vlakového jízdního řádu je od června, takže se pokusíme udělat všechno pro to, abychom do této doby tyto vlakové spoje dostali do jízdního řádu,“ uvedl radní Královéhradeckého kraje Pavel Hečko (ČSSD).

Královéhradecký kraj vrátil už loni v létě po patnácti letech dva páry spojů na trať Walbrzych - Adršpach. Teď s dalšími vlaky a navazujícím parkováním spěchá, protože přímo v Adršpachu bude na rozdíl od loňska parkování zpoplatněné. „Od prvního května budeme fungovat na závory elektronického systému. Dostane se tam tolik lidí, kolik tam my narovnáme,“ říká starostka Adršpachu Dana Cahová (nez.).