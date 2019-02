Kim vyrazil na dvoudenní cestu vlakem do Vietnamu. V Hanoji se podruhé sejde s Trumpem

Agentura AP s odvoláním na prohlášení vietnamských činitelů uvedla, že setkání obou státníků se uskuteční v koloniální budově Tonkinského paláce v centru Hanoje. Záložní variantou je luxusní hotel Metropole postavený na začátku 20. století.

Vietnamské úřady v souvislosti s návštěvou severokorejského vůdce přijaly bezprecedentní bezpečností opatření. V době Kimova příjezdu uzavřou 170 kilometrů dlouhý úsek dálnice vedoucí od hraničního přechodu s Čínou do hlavního města Hanoje. Rozhodnutí naznačuje, že Kim do Vietnamu pravděpodobně přijede přes Čínu a ve městě Dong Dang přesedne z vlaku do auta, které ho odveze do Hanoje.