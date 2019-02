Chtěl jsem zabít černocha, přiznal herec Neeson. Afroameričan by s takovou zpovědí narazil, vadí kritikům

Liam Neeson se při rozhovoru s britskými novináři před premiérou svého nového snímku rozhodl svěřit s osobním příběhem ze své minulosti, když byla znásilněna jeho známá. „Řekla, že to byl černoch. Chodil jsem pak tou oblastí s obuškem a doufal jsem, že ke mně někdo přistoupí. Stydím se za to. Dělal jsem to asi týden v naději, že mě nějaký černý grázl, který zrovna půjde z hospody, napadne… Abych ho mohl zabít,“ popsal.

Oblíbený hollywoodský herec pokračoval s tím, že nechápe, kde se v něm taková zloba vzala a že žádným násilím neskončila. Za své tehdejší selhání se omluvil a řekl, že se na něm toto období velmi podepsalo: „Bylo to strašné. Strašné. Když si vzpomenu na to, že jsem to dělal. A nikdy jsem se k tomu nepřiznal. Nedej bože, abych to říkal novinářům.“

Černocha by nikdo neomlouval

To, co někteří chápali jako symbol pokání a skutečné lítosti, jiní nazývají rasismem. I když sám Neeson tvrdí, že by se tehdy podobně cítil, ať by byla barva pleti útočníka jakákoli, kritici tvrdí, že by se v opačném případě černošskému herci takového pochopení nedostalo.

„Mohl by se Will Smith přiznat k tomu, že celý týden procházel ulice Los Angeles a hledal náhodné bělochy, aby je mohl zabít, a my bychom mu to prominuli?“ tázal se sloupkař novin The New York Times Charles M. Blow.