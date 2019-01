V brazilském dole hrozí protržení další nádrže, záchranáři přerušili pátrání po nezvěstných

K jídelně, kde bahno pohřbilo stovku dělníků, se záchranáři nedostali

Mezi nezvěstnými je mimo jiné asi stovka zaměstnanců dolu, kteří v době neštěstí obědvali v jídelně, již záplava bahna zcela pohřbila. Záchranářům se ani po celodenní práci v sobotu nepodařilo k zavalené jídelně proniknout. V noci byly záchranné práce přerušeny a měly začít opět ráno.

Příčina protržení nádrže, jež fungovala od roku 1976 a nyní už byla vyřazována z provozu, není známá. Firma Vale tvrdí, že dodržovala všechny předpisy a že kontrola loni v září zjistila, že nádrž je stabilní. Podle výkonného ředitele firmy Vale Fabia Schvartsmana ani zaměstnanci dolu při kontrole 10. ledna neobjevili žádné riziko.

Šéf firmy se v sobotu za neštěstí omluvil, nepřijal za něj ale zodpovědnost. „Omlouvám se společnosti, omlouvám se vám, omlouvám se všem za to, co se stalo,“ uvedl Schvartsman. „Nevím, kdo je za to zodpovědný,“ dodal.