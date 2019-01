Smutný konec španělského dramatu. Záchranáři našli chlapce uvízlého ve vrtu mrtvého

Rodiče už přišli o jednoho syna

Chlapec do šachty spadl 13. ledna, když byl na návštěvě u příbuzných. Místní média popsala, že rodiče připravovali jídlo a dítě jen na minutku spustili z očí. „Manželka zrovna telefonovala a řekla mi, ať na Julena dohlédnu, byl asi pět metrů od mne, ale najednou se rozběhl,“ popsal tragickou událost otec José. Dodal, že za ním on i jeho sestřenice hned běželi, ale už jen viděli, jak „padá do díry s rukama nahoře“.

Podle španělských médií rodiče postihla tragédie již v roce 2017. Jejich tříletý syn Oliver zemřel při procházce po pláži na syndrom náhlého úmrtí.