Americká sněmovna odhlasovala zákon, který ztěžuje případné opuštění NATO

Podle zpráv zveřejněných listem The New York Times loni prezident Trump se svými poradci několikrát soukromě hovořil o tom, že by USA měly z NATO vystoupit. Veřejně to americký prezident neřekl, opakovaně však Alianci kritizoval mimo jiné i kvůli tomu, že členské země neplní své finanční závazky ohledně investic do obrany.

„Je to svým způsobem bláznovství, že tohle vůbec musíme dělat. Beru prezidenta Spojených států vážně. Svým opovržením vůči NATO a ochotou zvážit vystoupení se nijak netají. Kongres je teď jediný kontrolní mechanismus, který máme k dispozici,“ citovala agentura Reuters vyjádření nového demokratického člena Sněmovny reprezentantů Toma Malinowského.