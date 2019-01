Nevyrušujte tuleně, apelují kanadské úřady. Válejí se před domy, namítají v Roddicktonu

Na jednoho nebo dva tuleně jsou obyvatelé Roddicktonu zvyklí. Polární městečko s tisícovkou obyvatel leží na ostrově Newfoundland, u migračních tras mořských savců. Že by je ale lidé denně potkávali v houfech, to ještě nezažili.

„Připlavali s přílivem. Pak ale začalo foukat a oni jsou tu teď uvěznění, protože moře za nimi zamrzlo. Led sahá šest až osm kilometrů daleko,“ vysvětlila starostka města Sheila Fitzgeraldová.

Tuleni jsou dezorientovaní a zřejmě hladoví. V závějích hledají to, co jim připomíná cestu na otevřené moře – strouhy a ulice s odklizeným sněhem. A to je nebezpečné. „Největší obavy působí to, co se stalo dnes ráno. Dva tuleně srazilo auto. Splývají se silnicí, mají světlou srst a na ní skvrny. Silnice tu sypeme a hlavně v noci jsou tuleni takřka neviditelní,“ podotkla Fitzgeraldová.

Ruší lidi tuleně, nebo naopak?

Policie v úterý jednoho tuleně do moře vrátila na druhé straně ostrova, a varovala, ať se lidé ke zdánlivě přátelským tvorům nepřibližují. Totéž opakuje ministerstvo rybolovu. „Tuleni jsou divoká zvířata, mohou být agresivní, pokud se brání. Upozorňujeme, že je nezákonné vyrušovat mořské savce,“ zní stanovisko úřadu.

Místní ale oponují, že je těžké tuleně nevyrušovat, když se jim válejí před domy a obchody. „Někdy nejde držet se od nich dál. Jednoho z nich můžete mít ve vjezdu,“ vyjádřil se obyvatel Roddicktonu Brendon Fitzpatrick. Starostka oslovila federální úřady, aby tuleně odvezly do bezpečí.