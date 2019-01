Jáchym Topol o Rudých Khmerech: Věřili, že lepší svět připraví tím, že zničí ten starý

V letech 1989 a 1990 u nás v osvobozeném Československu panoval rasismus, kdy se Vietnamci obávali do hospod chodit. A já jsem najednou u českého piva divnou češtinou slyšel, jak sedmnáctiletý kluk vjel na tanku do vražedného pole, vystoupil z něj s kolegy a šli několik kilometrů mořem lebek a kostí. Pak jsem si pozval překladatele a tyto nepředstavitelné výpovědi zaznamenal.

Hned po převratu jsme se s kolegy z tehdy zakládaného Respektu zajímali o osudy Vietnamců u nás, byly jich desetitisíce. Chodil jsem s nimi do hospod a poznal jsem kluky, kterým bylo plus minus pětadvacet a kteří v šestnácti, sedmnácti letech patřili k útočnému sledu vietnamské armády. Ten Khmery napadl a zničil, a zastavil tak genocidu.

To bylo ohromně zajímavé, a je nutné vědět, že během genocidy v Kambodži svět vůbec neměl informace, co se tam děje. V socialistickém Československu jsme byli přátelé komunistů v Indočíně, to znamená jakoby přátelé Khmerů, přičemž o tom, co se tam dělo, nikdo nevěděl. Nevěděl to nikdo ve světě, ani československá tajná služba a ani disidenti, kteří psali různé dokumenty o nepravostech komunistů.

O příběhy Vietnamců, kteří se do Česka přistěhovali, jste se zajímal a psal o nich reportáže. Co vám o genocidě v Kambodži, tedy v sousední zemi, vyprávěli?

Rudí Khmerové pro mě představují asi tu nejpříšernější hrůzu, něco nepředstavitelně monstrózního v dějinách, kdy Khmerové na vlastním národu provedli mimořádně brutálně genocidu. Jako pro Středoevropana to má pro mě i pachuť zvláštní exotiky, že se tyto věci odehrávaly v džungli v Indočíně. Jako Čech to mám pak hodně spojené s Vietnamem a Vietnamci… což je provázaná historie.

Je nějaký konkrétní příběh, při kterém vás stále mrazí, když si na něj vzpomenete?

To byly tak příšerné věci, že ze začátku – než jsem se skamarádil se sinologem Martinem Hálou a odborníky – tomu nešlo ani věřit. Jeden Vietnamec mi popisoval, jak se dostali do Phnompenhu a v roce 1979 ho znova dobyli. Na základě jeho vyprávění jsem zrekonstruoval, že patřil k jednotce, která dobyla věznici Tuol Sleng, tábor S21, dnes je to slavné místo piety. Vešli do nějaké školní třídy, kde bylo šestnáct těl přivázaných k postelím a jedno tělo, které ještě žilo. Tento kluk se strašně vyděsil, protože tam byly také slepice a on po nich začal střílet. Ty slepice pojídaly lidské vnitřnosti. A když se do historie této genocidy začtete a ponoříte, tak její brutalita byla opravdu neskutečná.

Mix salonního levičáctví a brutality džungle

Zmiňoval jste tuto nejznámější věznici genocidy v Kambodži, Tuol Sleng, kudy prošlo 20 tisíc lidí a jen sedm přežilo. Každý vězeň byl přitom evidován a dokonce vyfocený, než ho začali mučit a ženy znásilňovat. Dokážete si vysvětlit tuto systematičnost?

Dodnes před Kambodžou stojíme s obrovskými otazníky. Desítky a stovky týmů historiků, etnografů, psychologů do Kambodži jezdily a místní lidi, řekl bych, drsně otravovaly a otravují. Ty otazníky jsou tak strašlivé, že odpovědi nikdo nemá, ale šéfové tohoto masakru, Pol Pot, Ieng Sary a další, v roce 1953, 1954 studovali v Paříži, byli intelektuálové, založili marxistický kroužek, někteří byli členy komunistické strany Francie. Jde o příšerný mix této intelektuálštiny – „vyfotíme, zadokumentujeme a pak umučíme“ – mix salonního levičáctví, kde se sní o změnách, protože byli vlastenci a chtěli vyhnat kolonialisty.

To se naroubuje na strašnou brutalitu primitivních vesničanů z džungle, kteří se do měst dostali jako ozbrojenci. A vládnoucí komunistická parta jim vysvětlila, že lidé ve městech, kteří mluví francouzsky, nosí brýle a jezdí v autech, jsou nějací lepšolidé, kteří je utlačují. „Jděte a zabijte je.“

Panoval zvláštní stav, kdy lidé z vesnic města ničili. Nebrali si magnetofony a fény, ale rozšlapali je. Bylo to hnutí, které věřilo, že připravuje lepší svět tím, že ten starý zničí. Byly tam podobné rysy ke kulturní revoluci v Číně, kde také došlo k tomuto strašlivému ničení.