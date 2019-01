Šéfkou americké Sněmovny reprezentantů je po osmi letech znovu demokratka Pelosiová

Osmasedmdesátiletá Pelosiová se do funkce předsedkyně Sněmovny reprezentantů vrátila po osmi letech. Je zatím jedinou ženou, která tento vrcholný ústavní post zastávala, poprvé do něj byla zvolena v lednu 2007.

Naposledy se vrátil do předsednického křesla po pauze v opozici demokrat Sam Rayburn, kterému se to podařilo hned dvakrát. Tento post zastával nejprve do roku 1947, poté znovu od roku 1949 do ledna 1953 a naposledy pak od ledna 1955 do listopadu 1961. V době, kdy byl Rayburn v opozici, sněmovně opakovaně předsedal republikán Joseph Martin.