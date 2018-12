Londýnské letiště Gatwick přerušilo provoz kvůli dronům. Omezení se dotkne desetitisíců lidí

Podle BBC přerušilo letiště provoz nejprve ve středu po 21. hodině místního času poté, co byly nad letištěm spatřeny dva drony. Ve 3 hodiny ráno byl provoz krátce obnoven, ale o 45 minut byl kvůli opětovnému výskytu dronů znovu přerušen. Od té doby už obnoven nebyl. Dron se podle BBC objevil nad letištěm i kolem sedmé hodiny ranní a pak také odpoledne.

Letadla mířící na přistání v Gatwicku byla přesměrována na letiště v londýnském Heathrow, do Manchesteru, Birminghamu, případně i do Francie nebo Nizozemska. Cestující si stěžovali na nedostatek informací, správa letiště vyzvala pasažéry, aby sledovali dnešní plán odletů a příletů. Podle agentury Reuters se tyto změny zatím dotkly 20 tisíc lidí, podle BBC mělo ve čtvrtek přes letiště směřovat 760 letů a 110 tisíc cestujících.

Zrušen byl i jeden let do Prahy s přistáním v poledne. „V tuto chvíli jde o jeden zrušený přílet, situace se ale může změnit,“ uvedl mluvčí pražského letiště Roman Pacvoň. Cestující by měli sledovat internetové stránky letiště, případně svého dopravce, kde se dozvědí nejaktuálnější informace.

Ředitel provozu letiště Chris Woodroofe uvedl, že po člověku, který drony řídí, pátrá policie.„Ve vzduchu máme i vrtulník, ale policie nás odrazuje od toho, abychom se pokoušeli drony sestřelit,“ řekl. Policie se obává, že by případné zbloudilé kulky mohly někoho ohrozit.

Podle policie nejde o teroristický čin. Mluvčí britské premiérky Theresy Mayové upozornil, že za ohrožování letounu hrozí podle zákona až pětileté vězení. Ředitel provozu letiště varoval, že potrvá dalších 24 hodin, než se provoz letiště vrátí k normálu.

Gatwick, který leží asi padesát kilometrů jižně od Londýna, denně obslouží více než 100 tisíc cestujících. V posledních letech se několikrát objevily zprávy o tom, že neznámé drony jen těsně minuly přistávající dopravní letadla.