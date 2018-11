Rakouské sociální demokraty má vyléčit první žena v jejich čele

Vystudovala medicínu na Vídeňské univerzitě a tropické lékařství v Londýně. Před vstupem do politiky pracovala na několika klinikách, přednášela na vysokých školách doma i v zahraničí a podílela se na mezinárodních programech zaměřených na epidemiologii a výzkum tropických nemocí. Od března 2017 do prosince 2017 vedla ministerstvo zdravotnictví a žen, kde již několik let pracovala jako šéfka oddělení veřejného zdraví a lékařských záležitostí. Krátce před inaugurací do ministerské funkce vstoupila do SPÖ. V listopadu 2017 se stala poslankyní Národní rady, dolní komory parlamentu.