Floridu povede spojenec prezidenta Trumpa. Demokratický kandidát uznal porážku

Ve videu na Facebooku poblahopřál DeSantisovi a slíbil, že zůstane politicky aktivní. Své budoucí plány ale nenaznačil. Gillum je nyní starostou města Tallahassee a ve funkci končí příští týden.

Demokrat původně uznal porážku už minulý týden, pak vzal ale svá slova zpět. „Mám za to, že pokud by byla situace opačná, nikdo z nich by nežádal cokoliv jiného. Ani jeden z nich. Nikdo z nich by se nestavěl do cesty započítání každého hlasu,“ prohlásil Gillum.

Volební úředníci na Floridě ve čtvrtek nařídili ruční přepočítání hlasů hlavně kvůli mimořádně těsnému souboji mezi demokratickým a republikánským kandidátem na senátora ve volbách z minulého týdne.

Výsledky by měly být známy do nedělního poledne místního času, tedy do 18:00 středoevropského času. Po strojovém přepočítání vedl republikán Rick Scott nad demokratem Billem Nelsonem asi o 12 600 hlasů, což představuje 0,15 procenta z více než osmi milionů hlasů.