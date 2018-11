Bouřlivé emoce na Floridě, která stále přepočítává hlasy. Demokraté i republikáni se obrací na soudy

Zveřejněné výsledky vyvolaly na Floridě vášně. Rozdíl mezi kandidáty na senátora byl při odevzdaných osmi milionech hlasů jen přibližně patnáct setin procenta. Také ve volbě guvernéra vyšel těsný výsledek – republikán Ron DeSantis dostal o necelých 34 tisíc hlasů víc než jeho soupeř Andrew Gillum.

Demokrat původně uznal porážku, pak vzal ale svá slova zpět. „Mám za to, že pokud by byla situace opačná, nikdo z nich by nežádal cokoliv jiného. Ani jeden z nich. Nikdo z nich by se nestavěl do cesty započítání každého hlasu,“ je přesvědčen Gillum.