Porošenko odmítl demisi generálního prokurátora, který chtěl skončit kvůli vraždě aktivistky

V ukrajinském parlamentu pro Lucenkovo odstoupení hlasovalo jen 38 poslanců, zatímco 116 poslanců podpořilo generálního prokurátora, považovaného za prezidentova muže. „Prezident vrátil prokurátorovi jeho prohlášení o demisi vzhledem k tomu, že Jurij Lucenko získal důvěru v parlamentu a že před ním stojí důležité úkoly,“ vysvětlila prezidentská kancelář rozhodnutí hlavy státu.

Lucenko nastoupil do funkce v květnu 2016 – poté, co poslanci změnili původní pravidlo, podle něhož se do čela prokuratury mohl dostat jen člověk s právnickým vzděláním. V minulosti byl ministrem vnitra a předsedou poslanecké skupiny Bloku Petra Porošenka.