Vedení CDU je podle Merkelové připravené pokračovat v současné koalici

„Otázka je, jestli se jako CDU nadále cítíme být vázáni koaliční smlouvou. O tom jsme včera (v neděli) na předsednictvu diskutovali a všichni s tím souhlasili nebo se přinejmenším nikdo nevyslovil proti,“ uvedla Merkelová.

O možném konci již třetí velké koalice za poslední čtyři volební období se mluví jednak kvůli stále stoupající nespokojenosti s vládou uvnitř SPD, a jednak kvůli možným změnám, které by do CDU mohl vnést nový předseda.

S tím, že by koalice skončila, někteří počítají v případě, že se šéfem křesťanských demokratů stane ministr zdravotnictví Jens Spahn nebo bývalý šéf poslanců konzervativní unie CDU/CSU Friedrich Merz.

Právě spolupráci Merze, který stál posledních téměř deset let mimo vrcholovou politiku, jako předsedy strany a Merkelové jako kancléřky vidí řada odborníků kriticky. Oba totiž mají značně odlišné názory na to, jakým směrem by se CDU a Německo mělo vyvíjet – zatímco Merkelová je spíše v politickém středu, Merz je známý konzervativec. Tuto dvojici navíc pojí komplikovaná osobní historie – byla to totiž právě Merkelová, kdo po prohraných volbách v roce 2002 vystřídala Merze ve vedení poslanecké frakce.