Australská vláda přišla o většinu v parlamentu, Liberální strana má potíže

Vláda premiéra Scotta Morrisona přišla o jednomandátovou většinu a bude se muset napříště v parlamentu spoléhat na dohody s nezávislými kandidáty. Ze 150 poslaneckých mandátů budou mít nyní liberálové 75, opoziční labouristé 69 a nezávislí šest křesel.

Bývalý premiér Turnbull čelil delší dobu vnitrostranické opozici kvůli klesající popularitě strany a kvůli energetické a daňové politice. V srpnu nakonec odstoupil z vedení vlády i Liberální strany, na obou postech ho pak nahradil bývalý ministr státní pokladny Morrison. Turnbull pak rezignoval i na svou poslaneckou funkci.

Bolestivá ztráta v Sydney

V doplňovacích volbách pak nad kandidátem liberálů Davem Sharmou s drtivým náskokem zvítězila nezávislá kandidátka Kerryn Phelpsová. Zpravodajský server BBC poukázal na to, že v tomto okrsku od druhé světové války vždy vítězila Liberální strana Austrálie. Agentura Reuters pak napsala, že Liberální strana ztratila křeslo ve volebním okrsku Wentworth v Sydney poprvé za 117 let své existence.

Phelpsová odmítla říci, jak by hlasovala, pokud by byl v parlamentu vznesen návrh na vyslovení nedůvěry současné vládě. Naznačila ale, že chce, aby tato vláda fungovala až do konce svého plného mandátu, který vyprší v květnu 2019. V tomto termínu by se měly uskutečnit řádné parlamentní volby, v nichž aktuální průzkumy dávají náskok opozičním labouristům.