Rusko poprvé za sto let mění důchody, duma přijala spornou penzijní reformu

Původní vládní návrh počítal s tím, že penzijní věk žen se zvýší z nynějších 55 na 63 let. Putin, který před lety zvyšování důchodového věku výslovně vyloučil, ve snaze zmírnit dopady navrhl stanovit hranici o tři roky nižší, tedy 60 let. Návrh důchodového věku mužů ve výši 65 let místo dosavadních 60 se nezměnil.

Reforma penzí, první v Rusku za téměř 100 let, vyvolala masové protesty a vedla ke snížení popularity kremelské strany Jednotné Rusko i samotného Putina. Státní duma se proto rozhodla vyřídit parlamentní procedury co nejrychleji, ve druhém čtení schválili poslanci návrh ve středu. V hlasování zákon podpořilo 332 poslanců, 83 zákonodárců hlasovalo proti.