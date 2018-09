Čína převychovává děti muslimské menšiny Ujgurů. Posílá je do sirotčinců a internátních škol

Čína v rámci tvrdých opatření ve jménu boje proti extremismu odděluje děti Ujgurů od rodin a posílá je do sirotčinců a internátních škol. Dospělé muže pak zavírá do táborů na převýchovu, aniž by proti nim vznesla obvinění. Za poslední rok v nich skončilo přes milion Ujgurů. Vláda proti muslimské ujgurské menšině v provincii Sin-ťiang přitvrdila už po útocích tamních separatistů před čtyřmi lety. Postup Číny vzbuzuje mezinárodní kritiku.