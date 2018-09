Řecké úřady uzavřely pláž, na kterou se zřítil kus skály. Zraněná Češka zůstává v nemocnici

Ze čtyřčlenné české rodiny zůstává v nemocnici čtyřiatřicetiletá matka. S poraněnou páteří ji lékaři nechali převézt do nemocnice ve městě Patra. Česká diplomacie ženě pomáhá s tlumočením.

„Stáli by o to vrátit se dříve do České republiky, protože zájezd měli zaplacený až do 18. září a chtěli by se vrátit dříve,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

Cestovní kancelář, se kterou rodina do Řecka odjela, na dotazy České televize neodpověděla.