Chlapci z thajské jeskyně absolvovali záchranu pod sedativy. Část z nich spala

Jeden z nepostradatelných účastníků mise, Australan Richard Harris, se stal pro miliony Thajců hrdinou. Anesteziolog se v extrémních podmínkách potápí už třicet let. To on přesvědčil autority, aby nejdříve vyprostily ty nejslabší chlapce, kteří by jinak nepřežili.

Na cestu ven navrhl dát jim lehkou dávku sedativ, aby předešli panice, která mohla záchranu potápěči zkomplikovat; hlasy odborné veřejnosti opakovaně varovaly, že nezkušení chlapci, kteří mnohdy ani neumí plavat, mohou při zpanikaření až smrtelně ublížit nejen sobě, ale i svým zachráncům. Stres a zrychlené dýchání by navíc znamenaly rychlejší úbytek vzduchu z tlakových lahví.

Jeskynní komplex u thajských hranic s Myanmarem Australan Harris opouštěl jako jeden z posledních. Místo euforie ale přišla rána. Jeho otec zemřel v momentě, kdy se dostal na vzduch. „Zkuste si představit to fyzické i psychické vyčerpání po záchranné operaci a pak se ještě musíte vyrovnat s tímto, když jste úplně na dně. To je opravdu hodně těžké,“ řekl šéf australských záchranářů Andrew Pearce.