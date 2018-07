Každý čtvrtý Rus by se po reformě nedožil penze. Tři miliony lidí podepsaly proti změnám petici

Protesty opozice, shromáždění a mítinky jsou v Moskvě během mistrovství světa ve fotbale zakázané. Kdo by přece jen chtěl dát najevo s chystanou důchodovou reformou nespokojenost, čeká ho trest.

Stejně jako Sergeje Mitrochina, jednoho z předáků opozice, který proti reformě protestoval v červnu před parlamentem. Mitrochin od soudu odešel s nečekaně nízkou pokutou v přepočtu sedm tisíc korun. „Odsoudili mě k velmi nízkému trestu, pokuta je dokonce nižší než předpokládá zákon, který jsem podle nich porušil,“ podotkl Mitrochin.

Od roku 1928 platí pro odchod do důchodu stejná hranice: pro muže 60 a pro ženy 55 let. Průměrný důchod je asi pět tisíc korun. Teď by měli Rusové pracovat o pět let déle a Rusky dokonce o osm. Se stárnutím populace totiž musí vláda důchodcům vyplácet z rozpočtu stále větší sumu a nové věkové hranice přinesou podle ní úsporu zhruba šest set miliard rublů.

Navalnyj: Vláda ruským mužům řekla, ať pracují až do smrti

„Nic to nepřinese. Jde jen o to, jak vycpat díru na dalších pět let. Navíc to přinese velkou nespokojenost společnosti,“ komentuje vládní plán Anton Tabach z ekonomické fakulty Moskevské státní univerzity.

Kritici současných poměrů upozorňují, že nové věkové hranice by se ale nedožilo čtyřicet procent mužů, kteří podle statistik umírají dříve než v 65 letech. „Prakticky jim řekli, ať pracují do smrti a důchod nikdy nedostaneš. 40 procent!“ uvedl opoziční politik Alexej Navalnyj.