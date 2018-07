Kdy udeří chřipková pandemie? Američtí vědci hledají odpověď u ptáků

Ptačí chřipka není jen sama o sobě postrachem opeřenců i člověka, ale možná také zdroj budoucí pandemie, která by mohla tvrdě zasáhnout celou planetu. Někteří vědci totiž věří, že všechny kmeny chřipky, které napadají lidský organismus, mají původ právě u ptáků. Američtí výzkumníci se teď snaží přijít na to, jak se virus vyvíjí, a na základě toho předpovědět, kdy by mohla pandemie udeřit.