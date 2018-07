Rusko díky mistrovství zbohatne. Volgograd se raduje z opraveného nádraží i čističky

Ruská média fotbalisty už teď pasovala na mistry světa, nezapomenutelný šampionát to ale má být i pro podnikatele v pořadatelských městech. Třeba do Volgogradu přijelo přes čtvrt milionů lidí, přičemž ceny za noclehy a stravování nebyly zrovna nízké. „Chtěla bych, aby se to zopakovalo, nemusí to být fotbal, ale třeba i jiný sport,“ říká majitelka restaurace Marina Ognianiková.

Ve Volgogradu mají nový stadion, letištní terminál, silnice, hotely i čističku vody. Místní si pochvalují modernizované nádraží, odkud jezdí vlak přímo na letiště.

Město díky fotbalu zbohatlo. Už teď se ví, že do pokladny přišly nemalé zisky. „Příjmy do rozpočtu Volgogradské oblasti za prvních pět měsíců vzrostly o třicet procent,“ uvedl Jevgenij Uskov z volgogradského městského úřadu.