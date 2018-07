Malta soudí kapitána lodi se zachráněnými migranty. Ten mluví o kampani proti charitám

Organizace upozornily, že podle zprávy UNHCR umírá na moři stále více migrantů. U těch, kteří se vydali v prvních třech měsících roku na starý kontinent z Libye, to byl každý čtrnáctý. Nevládní organizace se zároveň podílely na čtvrtině záchranných akcí, čímž pomohly ušetřit tisíce životů, píše na webu list Times of Malta.

Kromě Malty uzavřela své přístavy lodím humanitárních organizací také Itálie. Jako první postihlo opatření v červnu loď Aquarius, která kvůli blokádě plula v červnu přes týden až do Španělska, a to s více než šesti stovkami zachráněných.

Organizace, která ji provozuje, chce co nejdřív vyjasnit, jaká pravidla tedy ve Středomoří platí. „Stovky lidí už utonuly v důsledku zastavení operací humanitárních lodí. Vyhlášky zdaleka nejsou jasné,“ podotkla generální ředitelka SOS Mediterranee Sophie Beauová.

Španělský kapitán popisuje nefunkční komunikaci s Libyí

Řím chce posílit pravomoc Libye tak, aby bránila vyplouvání člunů a zároveň je stahovala z mezinárodních vod zpátky, což ale zatím nefunguje.

„Telefonoval jsem do Říma. Tam mi řekli, ať zavolám do Libye. Libye to nebrala. Volali jsme zpátky do Říma a oni řekli, že je to moje rozhodnutí. Tak jsem se rozhodl ty lidi zachránit,“ říká španělský kapitán lodi Proactiva Open Arms Marco Martinez. Zachránil celkem šedesát lidí, které nyní veze do španělské Barcelony.