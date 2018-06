Státy USA žalují Trumpovu vládu kvůli odebírání dětí migrantům. Do měsíce budou u rodičů, nařídil soud

Celkem sedmnáct států USA zažalovalo administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli „krutému a nezákonnému“ rozdělování rodin migrantů. Kalifornský soud mezitím nařídil, aby došlo do třiceti dnů ke sloučení těchto rodin, přičemž děti do pěti let musejí být rodičům vráceny už do dvou týdnů. Další rozdělování rodin zakázal pod tlakem veřejnosti sám Trump, a to pomocí dekretu.