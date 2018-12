Trump chce zakázat urychlovače střelby, podpoří i přísnější prověrky

58 mrtvých (1. října 2017) - Při nejtragičtějším masakru střelnou zbraní v dějinách USA zahynulo v Las Vegas 58 lidí a přes 500 jich bylo zraněno. Střelcem byl čtyřiašedesátiletý Stephen Paddock, který žil v posledních letech v seniorské komunitě ve městě Mesquite v Nevadě. Po desáté hodině večerní zahájil střelbu ze svého pokoje v 32. patře hotelu Mandalay Bay Resort and Casino do davu 22 000 účastníků koncertu country zpěváka Jasona Aldeana konaného v rámci pravidelného festivalu Route 91 Harvest. Pachatel se sám zastřelil ještě před příchodem policie, která ho šla zneškodnit do hotelu, z něhož střílel.