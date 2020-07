Turecko propustilo německého novináře Yücela. Ankara ho zadržovala rok

Yücelův případ dlouhodobě zatěžoval turecko-německé vztahy. Podle Berlína novinář listu Die Welt jen dělal svou práci a zadržován byl z politických důvodů. Ankara vinila Yücela z šíření teroristické propagandy a z podněcování nenávisti. Prezident Recep Tayyip Erdogan o něm řekl, že patří ke kurdským separatistům a že je to německý agent.

Podle agentury DPA se zdá, že Ankara možná povede proti Yücelovi proces podobně jako proti německému lidskoprávnímu aktivistovi Peterovi Steudtnerovi. Ten byl také obžalován z podpory terorismu, soud jej ale loni v říjnu propustil z vazby a on následně odletěl do Berlína. K dalším soudním stáním se odmítl vrátit.

„Nemáme žádné upozornění, že (Yücel) musí zůstat v zemi (Turecku),“ citoval odpoledne šéfredaktora Die Welt Ulfa Poschardta server listu Der Spiegel. Podle agentury AFP na palubě německého vládního letadla Yücel večer Istanbul skutečně opustil. Zda s ním cestuje i jeho žena Dilek, se kterou se po propuštění novinář setkal, není jasné. Nejasné je také to, kam má vládní stroj namířeno.

V německých médiích se spekulovalo, že Ankara by Yücela mohla propustit výměnou za modernizaci svých tanků. Žurnalista ale takový obchod důrazně odmítl. Stejně tak učinila Merkelová, podle níž neexistuje mezi těmito otázkami spojitost. Také německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel popřel, že by Berlín s Ankarou uzavřel kvůli Yücelovi nějaký „obchod“ nebo že by Němci nabídli „protiplnění“. Podle něj s „otevíráním dveří v Istanbulu“ pomáhal i bývalý kancléř Gerhard Schröder.