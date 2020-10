Tragický konec Otto Warmbiera. KLDR se chtěla zviditelnit a on to odnesl, tvrdí spolubydlící

Když Warmbiera v lednu 2016 zatkla na letišti v Pchjongjangu severokorejská policie a později ho tamní justice v pečlivě připraveném procesu poslala na 15 let do vězení za údajnou krádež propagandistického plakátu v hotelu, byl jediným svědkem jeho zadržení Angličan Danny Gratton. Oba muži byli v KLDR na čtyřdenním turistickém zájezdu přes cestovní kancelář Young Pioneers Tours a v průběhu pobytu se spřátelili.

„Podle toho, jak jsem měl možnost Otta poznat, nic nenaznačovalo, že by byl schopen udělat něco takového. Byl to velmi slušný chlapec,“ popsal svého spolubydlícího na zájezdu Gratton. „Je to pořád ta samá písnička. Jednou za čas si (severokorejský režim) vybere někoho, aby se zviditelnil. Je to tak zvrácené a ďábelské,“ dodal rozhořčeně.

Zpravodajka České televize Barbora Šámalová připomněla, že v minulosti si Pchjongjang dával záležet na dobrém zacházení s americkými vězni. Byl za tím čirý pragmatismus. „Aby je mohl využít jako páku k vyjednávání a z jejich vydání vytěžil co nejvíce,“ vysvětlila Šámalová.

North Korea has ‘heavy responsibility’ in Otto Warmbier’s death, South Korean president sayshttps://t.co/pAQKWM8DSA — TIME (@TIME) June 20, 2017

„U Warmbiera nevíme, co se přesně stalo. A uspokojivé informace nedokážou poskytnout ani zkušení znalci místních poměrů včetně diplomatů. Rozsáhlé poškození mozku každopádně nasvědčuje tomu, že byl vystaven vážnému násilí,“ poznamenala zpravodajka ČT.