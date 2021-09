Nevolte Urza.cz k tématu Covid-19

Jednou z deklarovaných funkcí státu je řešení krizí jako té koronavirové; praxe bohužel ukazuje, že ničeho takového není schopen.

Ačkoliv vládní představitelé věděli o koronaviru měsíce před jeho rozšířením v ČR, neudělali nic krom toho, že lhali o stavech zdravotnického materiálu, aby si nepokazili PR. Následně nebyli schopni žádného krizového řízení ani vyhodnocování rizik a dopadů jednotlivých opatření.

Není divu – politikovy reálné incentivy nejsou bojovat s pandemií, nýbrž přesvědčit voliče o tom, že s ní bojuje; a to jsou dvě odlišné věci. Opatření byla přijímána a rušena spíše podle nálady veřejnosti než podle jejich skutečného dopadu (který vláda beztak příliš neměřila).

Incentivy volnotržní zdravotní pojišťovny jsou odlišné: Zabránit tomu, aby onemocněli její klienti, protože to stojí peníze. Je tedy v jejím zájmu smluvně zavázat své zákazníky k dodržování smysluplných opatření (což znamená měřit skutečnou účinnost opatření); též je v jejím zájmu komunikovat tato opatření jasně a srozumitelně, aby se v nich lidé vyznali a neměli problém je dodržovat.

I kdyby však volný trh na koronavirovou krizi zareagoval pomalu či neoptimálně, jen těžko by selhal tak kriticky jako stát.