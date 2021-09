PB k tématu Covid-19

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net tvrdí, že ruská hybridní anti-křesťanská válka 2011-2038 – ve které zahyne 1/3 Lidstva - a ničivá ruská bakteriologická zbraň COVID 19 těžce poškodí hospodářství Západu, protože všichni politici a novináři infiltrovaného, zrazeného a proto nebráněného Západu ignorují všechny účinné, vyzkoušené a levné léky proti covidu a místo nich prosazují pouze extrémně drahé a zdravotně vysoce škodlivé očkování, které je jen další ruskou bakteriologickou zbraní!!!

Proto také samotné Rusko Covidem 19 postiženo prakticky není a všechno tam funguje normálně a bez omezení, na rozdíl od zbytku světa.

Naše obrana křesťanské Evropy má 3 fáze:

Překonat psychotronickou negramotnost, tj. naučit se pracovat s kyvadlem a STÁT SE TAK RELATIVNĚ VŠEVĚDOUCÍ.

Zbavit se ruských fízlů, nasazeným v nejvyšší politice a ve všech masmédiích Západu.

Změnit dnešní politický a masmediální systém skryté totality a až k nepoznání zfalšovaných voleb, tedy systém, do kterého bez pozvání zevnitř nelze nikdy vstoupit, v otevřené systémy referend, přímé demokracie a odvolatelnosti politiků přímo občany, a to na všech úrovních. Viz naše WWW.CIBULKA.NET + YOU TUBE.