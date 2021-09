PB k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net je přesvědčena, že vládnoucí agenti Ruska kradou v rámci ruské 3. světové anti-křesťanské hybridní války 2011-2038, ve které zahyne 1/3 Lidstva, tak rychle a pod spolehlivou ochranou své policie a „nezávislé“ justice vždy beztrestně, že náprava katastrofální situace není možná bez odstranění a potrestání těchto vlastizrádců, kteří už po mnoho desítek let ovládají politiku a všechna masmédia celého Západu.

Naše obrana křesťanské Evropy má tentokrát 4 fáze:

Překonat psychotronickou negramotnost, tj. naučit se pracovat s kyvadlem a STÁT SE TAK RELATIVNĚ VŠEVĚDOUCÍ.

Zbavit se ruských fízlů, nasazeným v nejvyšší politice a ve všech masmédiích Západu.

Obnovit povinnou základní vojenskou službu a národní armády podle vzoru Švýcarska.

Změnit dnešní politický a masmediální systém skryté totality a až k nepoznání zfalšovaných voleb, tedy systém, do kterého bez pozvání zevnitř nelze nikdy vstoupit, v otevřené systémy referend, přímé demokracie a odvolatelnosti politiků přímo občany, a to na všech úrovních, tak jak tyto systémy fungují už 800 let ve Švýcarsku a od roku 1911 ve 26 státech USA. Viz naše WWW.CIBULKA.NET + YOU TUBE.