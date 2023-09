Druhá ruská obranná linie už je o dost slabší, hlásí ukrajinský generál Tarnavskyj

„Nyní se nacházíme mezi první a druhou ruskou obrannou linií,“ uvedl Tarnavskyj několik dní poté, co Kyjev oznámil symbolické vítězství, když osvobodil obci Robotyne. Tarnavskyj odhadl, že Rusko věnovalo 60 procent svého času a zdrojů na vybudování první obranné linie a pouze po 20 procent na druhou a třetí linii, protože Moskva neočekávala, že by se ukrajinské síly mohly dostat skrz.

Tarnavskyj vysvětlil, že ukrajinská armáda se zdržela v protiofenzívě, protože „strávila více času, než se očekávalo, odminováním území“ obsazených Rusy. „Evakuace zraněných pro nás byla bohužel obtížná. A to také zkomplikovalo náš postup,“ dodal a přiznal, že Kyjev utrpěl značné ztráty.

Plány další ofenzivy

Tarnavskyj kritiku také odmítl s tím, že raději hodnotí práci, až když je hotová, a poděkoval Británii a dalším spojencům za podporu ve formě výcviku a zbraní, včetně tanků.

„Nepřítel čerpá své rezervy nejen na Ukrajině, ale i v Rusku. Dříve nebo později Rusům dojdou jejich nejlepší vojáci. To nám dá příležitost zaútočit na ně více a rychleji,“ řekl generál. „Všechno teprve přijde,“ dodal.

Na otázku ohledně pomalého postupu při prolamování ruských linií v další ofenzivě dále na východ podél obranné linie nepřítele odpověděl, že má jiné cíle, a dodal, že Ukrajina připravuje další překvapivé ofenzívy, aby vyčerpala síly Moskvy.

„Čím blíže jsme k vítězství, tím je to obtížnější. A proč tomu tak je? Protože bohužel ztrácíme naše nejsilnější a nejlepší vojáky,“ vysvětlil. „Nyní se musíme soustředit na určité oblasti a dokončit práci. Bez ohledu na to, jak je to pro každého z nás těžké,“ dodal.