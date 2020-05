BLOG: Náboženství a katastrofy. Díl druhý: Čarodějnictví

V současné fantastické literatuře, filmu a počítačových hrách je magie obvykle prezentována jako něco neutrálního, co lze využít pozitivně i negativně a co samo o sobě není nijak odsouzeníhodné. Zvláště židokřesťanská tradice však rozumí magii jako něčemu bezbožnému, co je využíváno především k páchání zla – a toto pojetí najdeme i v mnoha dalších kulturách.

Magie či čarodějnictví je v tomto pojetí chápáno nikoli jako schopnost pracovat s nadpřirozenými schopnostmi člověka, ale přímo jako schopnost působit zlo. Pozitivnější formy nadpřirozených schopností jsou pak typicky reflektovány nikoli jako „magie“, ale jako božská moc nebo projevy svatosti.

Myšlenka zlé vůle, čarodějnictví a neblahého působení zlovolných lidí je poměrně hojná mezi kulturami po celém světě. V Evropě ji dobře známe ze středověkých a raně novověkých honů na čarodějnice, kdy se dokonce trestalo a upalovalo – už méně lidí však ví, že je poměrně typická i pro Latinskou Ameriku, Indii nebo subsaharskou Afriku.