Z korunního prince Charlese se stal král Karel III.

Svatba bez pohádkového konce

Po několika kratších vztazích začal Charles v roce 1980 chodit s o dvanáct let mladší lady Dianou Spencerovou. Média, která netrpělivě očekávala oznámení svatby, pronásledovala Dianu tak zběsile, až se do situace vložil princ Philip a syna vyzval, aby věc vyřešil. Charles to později svému životopisci popsal jako „nemístný tlak“. Nakonec Dianu požádal o ruku.

Pohádková svatba, kterou v červenci 1981 v přímém přenosu sledovaly miliony lidí po celém světě, ale páru štěstí nepřinesla. Z manželství vzešli dva potomci, princové William a Henry, které Charles občas v legraci oslovoval „syn číslo jedna“ a „syn číslo dva“.

Bouřlivé manželství s Dianou se na přelomu 80. a 90. let stalo vděčným soustem britského bulváru a v roce 1996 skončilo rozvodem. Diana obviňovala Charlese z toho, že odmítl ukončit vztah se svou dlouholetou milenkou Camillou Parker Bowlesovou. Charles přitom ujišťoval, že si uchovával svoji víru v manželství, „dokud se nenávratně nerozpadlo“.