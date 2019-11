Zemřel muž, který utrpěl zranění při výbuchu v Hamru

Policie zatím neví, co výbuch způsobilo. Událost prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, zatím nikoho neobvinila.

V areálu ve Staré Lužici v Hamru na Jezeře působí firma Purum od roku 2002 a dosavadní provoz označil jednatel Daniel Kraft za bezproblémový. Ani on neví, co se tam v úterý stalo. Na kontrolu do provozovny zamíří v nejbližší době pravděpodobně také liberečtí pracovníci České inspekce životního prostředí, i když letos už tam byli.

„Jezdíme na kontroly spolu s krajem, protože je to zařízení, které spadá pod integrovanou prevenci. Byli jsme tam v červnu tohoto roku a nebylo zjištěno žádné pochybení,“ potvrdil ředitel libereckého inspektorátu Martin Kmoch.