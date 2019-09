Primátor Jablonce Kroupa končí. Pro nás jedině dobrá zpráva, prohlásil šéf ANO Babiš

Koaliční partneři i opozice vyčítali Kroupovi, že jako jednatel bezpečnostní firmy GREPA Networks vymáhá po městu zaplacení dvou milionů korun za provoz městského kamerového systému v letech 2016 až 2018 a žádá odpuštění věcných břemen pro kabely položené v městských pozemcích.

Kritika Kroupy a také dlouhodobé vnitřní spory vedly k tomu, že se koalice tvořená ANO, Piráty, hnutím Společně pro Jablonec a jedním zastupitelem zvoleným za Novou budoucnost pro Jablonec na konci prázdnin rozpadla. Koalice vládla od loňského podzimu a měla ve třicetičlenném zastupitelstvu sedmnáct mandátů.

Kroupa vystoupil z hnutí ANO, Babiš to uvítal

Kroupa v minulých dnech opustil ANO. Hlavním důvodem je podle něj rozpad koalice, který považuje za své osobní selhání. K odchodu ho vedla podle jeho slov také snaha nepoškozovat ANO.

Premiér Andrej Babiš (ANO) při středeční návštěvě Ústeckého kraje jeho rozhodnutí přivítal. „Takové lidi určitě nechceme, jsem rád, že se tak rozhodl,“ uvedl. Případné odvolání Kroupy je podle Babiše na komunálních politicích. „Pro mě je to neuvěřitelný příběh. Já vůbec nechápu, jak k tomu mohlo dojít. Ale já samozřejmě nemůžu znát všechny naše komunální politiky, je to otázka krajské organizace, ale pokud se tak rozhodl, je to pro nás jedině dobrá zpráva,“ řekl Babiš.