Z ústavu do rodinného domku. Do chráněného bydlení v Lednici se přestěhuje 12 klientů

Kraj zaplatil za pozemek milion korun a na dovybavení dal půl milionu korun, zbytek hradila Evropská unie. „Uživatelé nového chráněného bydlení v Lednici byli postupně připravováni na samostatné bydlení. Většina klientů je nyní zaměstnána na částečné úvazky,“ uvedl hejtmanův náměstek pro sociální oblast Marek Šlapal (ČSSD).

Minulý rok se do chráněného bydlení přesunulo šestapadesát klientů v kraji. Dvouletá investice dosáhla 120 milionů korun, Evropská unie z toho zaplatila 87,5 milionu. Kraj se snaží zajistit příznivější bydlení lidem s handicapem dlouhodobě. „Od roku 2014 do letošního roku přešlo z ústavu do chráněného bydlení 119 klientů. V dalším návazném dvouletém období plánujeme nové navyšování počtu lůžek a vznik nových chráněných bydlení asi pro třicet uživatelů,“ řekl Šlapal.

Kromě Lednice kraj vybudoval chráněné bydlení i v Šanově, Hostěradicích, Hrušovanech nad Jevišovkou a Kyjově. Klienti měli najít domov původně i ve Svitávce, po nesouhlasu části místních ale kraj přesunul chráněné bydlení do Boskovic a Benešova u Boskovic.