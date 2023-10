Parkovací dům u sídla Libereckého kraje bude hotový až počátkem příštího roku

Na stavbu parkovacího domu by měla navázat druhá etapa úprav okolí krajského úřadu označované jako Náplavka. Projekt počítá s otevřeným přístupem k Lužické Nise, která kolem krajského sídla protéká. „To je asi největší přidaná hodnota, ale mimo to tam bude park, dětské hřiště, vodní prvek, stánek s občerstvením, takže doufám, že to tady ožije. Doufám, že ta druhá etapa bude stavebně méně náročná,“ řekl spoluautor projektu David Pavlišta ze studia re: architekti.

Parkovací dům staví sdružení firem Metrostav DIZ a OHLA ŽS, dodavatele navazující Náplavky teď kraj hledá. Práce na ní podle odhadů dosáhnou 132 milionů korun, měly by začít ještě letos.

Kraj zatím podle náměstka Miklíka neví, jak vysoké parkovné bude v novém parkovacím domě vybírat. „Parkování ještě řešíme, cena by měla být srovnatelná s cenami v okolí, my to tomu uzpůsobíme. Pro zaměstnance bude cena příznivější, ale nebudou to mít zadarmo,“ uvedl. Liberec přitom v úterý oznámil, že zdraží parkovné na městských parkovištích, a to zhruba dvojnásobně. V centru města budou řidiči od příštího roku platit 80 korun za hodinu místo nynějších 40.

Parkovací dům převezme po jeho dokončení do správy Krajská správa silnic Libereckého kraje. Šestipodlažní budova má dva vjezdy a výjezdy, jeden zdola od obchodního centra Forum, druhý z Náchodské ulice ve čtvrtém nadzemním podlaží. K dispozici bude několik nabíjecích stanic pro elektromobily.