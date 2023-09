V Bohuslavicích finišuje zkoumání vlivu hipoterapie na nemocné děti. Má potvrdit efektivitu metody

„Dětem projevuje velký benefit farmakologická léčba, že nedochází k progresi onemocnění, ale naopak je tam zlepšení, a my na něj můžeme navázat. Pocitově jsou výsledky lepší, než jsem očekávala. Ze spirometrie víme, že ke zlepšení došlo pokaždé u všech dětí, což je nadstandardní,“ řekla Kateřina Maříková, ředitelka centra a vedoucí výzkumu.

Studie začala v roce 2022. V pátek skončí poslední výzkumný pobyt dětí od dvou do osmi let. Ve výzkumu je zařazeno 21 dětí, každé z nich mělo během dvou let absolvovat dva pobyty. Jeden pobyt byl s hipoterapií, kdy na koních jezdily dvakrát denně, součástí druhého pobytu byla pouze fyzioterapie, podle standardů, které pro spinální muskulární atrofii platí. „Tvoří takzvanou kontrolní skupinu, kdy jsme schopni ten efekt zhodnotit na klinických testech v rámci standardizované procedury a srovnat to s hipoterapií,“ řekla Maříková.

Jednou ze sledovaných hodnot je spirometrie - měření schopnosti výdechu, protože děti se zmiňovanou nemocí mají problémy s dechem. Problematické jsou u nich i svaly krku, proto se měří jejich síla na začátku a na konci pobytu. Z krve se zjišťuje dlouhodobý efekt terapie.

Děti jsou díky léčbě v lepším stavu

Druhý pobyt v Bohuslavicích tento týden absolvuje i malá Grétka. Poprvé ho zvládla loni na podzim. Před ním byla podle její maminky Kateřiny Matrtajové schopná jen krátkodobého stání na místě nebo přenášení váhy. „Nikdy se ale nepustila do prostoru. Když jsme se vrátili domů, tak po týdnu nebo deseti dnech se Grétka zvedla z gauče a došla si pro pastelky úplně na druhou stranu místnosti,“ řekla Matrjajová.

Při spinální muskulární atrofii ochabují svaly, má genetický základ, kdy určitý typ genu chybí. K léčbě se využívá lék spinraza a poslední tři roky také zolgensma, což je nová moderní genetická léčba. „Je to velmi moderní a nové. A je vidět, že rehabilitační péče na to ještě úplně nezareagovala,“ řekla Maříková. Děti jsou podle ní díky léčbě v lepším stavu, čemuž musí odpovídat i způsob či náročnost rehabilitace a úroveň zatížení.