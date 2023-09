Věřitelé NWT přijali reorganizační plán. Firma se rozdělí, divize, které přežily, se osamostatní

Firma uvedla, že při využití reorganizace by nezajištění uživatelé dostali 50 milionů korun. V případě konkurzu by na ně zbylo 49 milionů korun a zajištění věřitelé by získali 226,5 milionu korun.

Reorganizační plán předpokládá, že divize NWT, které stále fungují, se změní na samostatné firmy, které konkrétní činnosti odkoupí. Společnosti Elektro Servis, Energo, ICT a Agro za části NWT zaplatí od šesti do tří milionů korun. NWT také prodá movitý majetek, pohledávky, duševní vlastnictví, smluvní vztahy a oběžná aktiva nové firmě Boff NWT zhruba za 11 milionů korun. Nová firma by měla zároveň odkoupit aktiva NWT za 291 milionů, přičemž jeho závazky částečně uhradí a částečně převezme s ručením investičního fondu Ifis.