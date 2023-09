Odvolací soud potrestal Benešovou za restituci Bečvářova statku opět podmínkou

Eva Benešová a další dva úředníci Jan Horák a Petr Chmelík nezákonně přiřkli Emilii Bednářové a dalším restituentům náhradní pozemky za nemovitosti původně patřící Janu Marii Bečvářovi. Chmelíkovi uložily soudy již v roce 2021 podmíněný trest. Horáka odvolací senát postupně osvobodil, uznal vinným a potrestal také podmíněným trestem a nakonec poslal na pět let do vězení. I v jeho případě zasáhl Nejvyšší soud.

Ani u Benešové neshledal Nejvyšší soud důvody, proč by neměla dostat trest v zákonné sazbě. Odvolací senát v čele s předsedou Jiřím Lněničkou však ženu vězením nepotrestal. Soudce uvedl, že snížení trestu již nemůže odůvodnit okolnostmi případu, tedy zejména dlouhým trváním trestního řízení, protože to Nejvyšší soud odmítl. „Nicméně máme za to, že v dané situaci došlo k výrazné změně, pokud jde o poměry obžalované,“ prohlásil Lněnička. Žena má psychické problémy, léčí se také na onkologii a stará se o matku.