V rybníku u Turnova uhynuly stovky úhořů. Napadl je parazit

Dvojice rybářů od pátečního rána projížděla a prozkoumávala břehy rybníku. Hovoří o tragédii, kterou nepamatují. Krevenatka úhoří napadá plynové měchýře úhořů, ti pak na následky nedostatku kyslíku hynou.

Svaz rybářů potvrdil, že uhynuli všichni úhoři v rybníku, to znamená stovky jedinců. Rybáři tak momentálně mrtvé ryby odklízejí a odvážejí do kafilerie v Mimoni. Obnovení úhoří kolonie bude podle rybářů trvat i desítky let.

Rekreanti kvůli zápachu odcházejí jinam

Rybník Písečák je vyhledávané rekreační místo, kam jezdí rodiny s dětmi i vodáci přespávat během svých cest do Českého ráje. Teď ale raději zvolí jiné místo, odrazuje je zápach mrtvých ryb.

Práce na čištění rybníku budou pokračovat ještě několik dnů. Objevují se totiž stále další mrtvá těla úhořů.