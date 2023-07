Developerům už nejen zisky, ale i náklady. Obce v Pobeskydí po nich chtějí příspěvek na infrastrukturu

Během několika let začne v Ostravici výstavba téměř šesti set bytů. Postaví je soukromé firmy. S tím se ale pojí i náklady na výstavbu chodníků, další obecní infrastruktury i rozšíření školy a školky. O ty se naopak stará obec a jsou pro ni příliš drahé. „Zájem investorů o naši obec je opravdu obrovský. Spolupráce s investory má být o podpoře obce a má to být i podpora místního obyvatelstva,“ řekla starostka Ostravice Pavlína Stankayová (KDU-ČSL).

Developeři, kteří chtějí v obci stavět nové byty, by tak měli přispívat tisíc korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy do Programu veřejné infrastruktury města Ostravice. V případě některých pozemků by to znamenalo až dvacetimilionový příspěvek pro obec.

Záleží na dohodě

„Spolupráce je samozřejmě dobrovolná, takže je na investorovi, aby vyhledal obec, nebo aby jednal s obcí a domluvili jsme se. Forma spolupráce tak může být jak finančního charakteru, tak i nepeněžitého. Může třeba něco vybudovat, je to čistě o tom, jak se dohodneme,“ vysvětlila starostka Ostravice.

Podobné usnesení schválili v dubnu i zastupitelé obce Bílá. „Těch možností, jak navázat spolupráci s developery nebo s investičními společnostmi je velice málo. Ze zákona v podstatě moc nelze a ty zásady jsou takový nástroj, kterým můžeme něčeho docílit,“ řekl starosta Bílé Tomáš Kubačák (Pro lepší Bílou).

Developeři vnímají postup obcí pozitivně

Podle odborníků je podobný postup běžný například v Praze nebo dalších větších městech, investoři s ním počítají. „Významná část jich vnímá přínos zásad pozitivně, protože pro ně nastavují transparentní prostředí a i díky tomu jsou ochotni se dobrovolně podílet na investicích do veřejného vybavení či infrastruktury obce,“ uvedl advokát Frank Bold Václav Duda.

„Nové bydlení, rekreační objekty, cokoliv – potřebuje velmi kvalitní infrastrukturu, bez ní nemůže fungovat a ta je velmi nákladná. Musí tam být nějaká spolupráce a je velmi vhodné, aby byla právně ošetřena,“ vysvětlila děkanka Fakulty stavební VŠB Technické univerzity Ostrava Martina Peřinková. „Pro náš kraj je jednoznačně velmi dobrá zpráva, že investoři chtějí investovat do bydlení v obcích poblíž Ostravy, protože to má jenom jeden signál, a to sice, že ten kraj prosperuje,“ dodala.

V Pobeskydí schválily Zásady spolupráce s investory v uplynulém roce už tři zastupitelstva, kromě Ostravice a Bílé jde i o Čeladnou.