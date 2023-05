Rodiče nemocných dětí se bouří proti rušení ozdravoven

Mezi více než čtyřiceti dětmi, které přijely do ozdravovny v Bedřichově, je i Tomáš Kopřiva se silnou pylovou alergií. Na pobyt dorazil už potřetí. „Kdybych zůstal v Ostravě, tak bych musel brát léky, kapky do očí a bylo by mi zle. Smrkám, kýchám, kašlu,“ popsal Tomáš.

Kdyby ozdravovny skončily, pro mnoho rodičů by třítýdenní pobyt dětí v lázních byl finančně nedostupný. „Kdyby to tady zrušili, tak my už sem nemůžeme jezdit. Pojišťovna hradí dětem tři týdny a já si to hradím sama. Ale na tři týdny bychom si to nemohli dovolit,“ řekla Monika Lenčí, matka Tomáše a Terezy.

Na podporu ozdravoven vznikla petice, kterou podepsalo přes třináct set nespokojených rodičů. „Nikdo nezpochybnil přínos léčby těchto dětí, uzavření fungujících zdravotnických zařízení kvůli díře v zákoně mi přijde nesmyslné. To je také důvod, proč jsem petici vytvořila a proč ji svými podpisy podporují nejen rodiče, ale i lékaři,“ řekla autorka petice Jitka Drobková.

Současná podoba zákona totiž dětské ozdravovny nezná. Těm pak hrozí, že se budou muset přeregistrovat na takzvaná zařízení následné zdravotní péče.

Zařízení by musela přijmout víc zdravotníků

Kdyby ozdravovny byly registrovány jako následná péče, musely by místo osmi přijmout šestnáct zdravotních sester, fyzioterapeuta, lékaře, psychologa nebo sociálního pracovníka. Ti však nejsou potřeba a ozdravovny na ně nemají peníze. „Pokud se ozdravovny zruší, budou mít rodiče volbu buď lázně, nebo léčebnu. Pro stát to vyjde podstatně dráž,“ poznamenal ředitel Dětské ozdravovny Bedřichov - Špindlerův Mlýn Petr Kraus.

Sdružení ozdravoven se proti rozhodnutí Královéhradeckého kraje, který je kvůli díře v zákonu odmítl přeregistrovat, odvolalo k ministerstvu zdravotnictví.