Tři medvědi v plzeňské zoo oslavili kulatiny. Přesné datum zaspali

Podle Kuneše si medvědi sami řeknou, jak dlouho chtějí být venku. Nyní se pohybují ve výběhu po ránu od osmi hodin, kdy jsou akčnější, pak se vrátí domů a znovu vylezou po poledni, kde vydrží do čtyř hodin. Postupně budou ve výběhu po celý den až do sedmé večerní.

Letos to je 25 let, co zoo otevřela hektarový lesní výběh s osmi medvědími doupaty zahloubenými do země, jde téměř o přirozený biotop. Výhodou jsou duby, protože medvědi požírají na zimu olejnatá semena – třeba oříšky, bukvice i žaludy. Při otevření výběhu tam bylo sedm medvědů, zoo ale nyní rozšíření počtu neplánuje. „Protože máme dva sourozence a Miky je jejich strejda z jiného kolene,“ řekl Kuneš. Medvědy chovala plzeňská zoo už od roku 1940 ještě v bývalém areálu v Doudlevcích.

Ve volné přírodě žijí brtníci do třiceti let, v zoo více. Zahrada předloni přišla o nejstaršího medvěda v Česku, téměř čtyřicetiletého Pištu. „Ale už ta třicítka je kouzelný věk, takže Miky už je mezi rekordmany,“ sdělil ošetřovatel.